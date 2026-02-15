МИД России призвал Азербайджан к жесту доброй воли в отношении задержанных россиян

Галузин: Баку мог бы пойти на жест доброй воли, освободив задержанных россиян

Баку мог бы сделать жест доброй воли в духе добрососедства и освободить 11 россиян, задержанных Азербайджаном в конце июня 2025 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Соответствующее решение Баку в отношении наших граждан могло бы стать жестом доброй воли в духе добрососедства и способствовать дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между нашими странами», — сказал Галузин.

Замминистра отметил, что скорейшее освобождение россиян является безусловным приоритетом МИД. Он добавил, что варианты возвращения сограждан домой прорабатываются по линии профильных ведомств обеих стран.

Ранее в МИД России с недоумением восприняли заявление о якобы преднамеренных атаках на посольство Азербайджана в Киеве. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что российские войска совершили якобы «целенаправленную атаку» по посольству Азербайджана в Киеве, несмотря на то что им были переданы координаты диппредставительства.

