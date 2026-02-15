Реклама

На Украине обратили внимание на массовый уход людей с выступления Зеленского в Мюнхене

Депутат Рады Гончаренко: Люди массово покинули выступление Зеленского в Мюнхене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Многие люди ушли во время дискуссии с участием президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. На это обратил внимание депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию с мероприятия, на которой видны пустые кресла. «Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли», — написал политик.

При этом он подчеркнул, что такая ситуация — редкость, поскольку на подобных выступлениях обычно присутствует много гостей, в том числе высокопоставленных. Однако, по словам Гончаренко, Зеленскому «не повезло», и сенаторы и конгрессмены «проигнорировали» дискуссию с его участием.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал поведение украинского лидера в Мюнхене, сравнив его с «бешеной макакой».

