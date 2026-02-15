В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

22:19, 15 февраля 2026Интернет и СМИ

Новые требования Зеленского вызвали раздражение на Западе

Weltwoche: Своими требованиями Зеленский испытывает общепринятые нормы поведения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский проверяет на прочность границы общепринятых норм поведения, выдвигая дерзкие требования. Об этом сообщил журнал Die Weltwoche.

Издание указало, что Зеленский настаивает на установлении точной даты вступления Украины в Европейский союз (ЕС). «Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что подобные требования Киева идут вразрез с фундаментальными идеями и договорами ЕС. В то же время они допустили, что притязания Зеленского равно будут реализованы, поскольку «когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в проекте мирного соглашения должна фигурировать конкретная дата вступления Украины в ЕС. По его словам, в противном случае Россия заблокирует этот процесс «руками тех или иных представителей Европы». В свою очередь европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году.

