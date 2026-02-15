Реклама

Россия
03:54, 15 февраля 2026Россия

Орел спас российского штурмовика от дрона ВСУ

РИА Новости: Орел в зоне СВО уничтожил FPV-дрон ВСУ и спас российского бойца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Орел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) атаковал украинский ударный FPV-дрон и спас тем самым российского штурмовика. Об этом сообщил РИА Новости войсковой священник группировки войск «Днепр», помощник командира дивизии, отец Валерий Черненко.

По его словам, российский военный услышал звук подлетающего беспилотника Вооруженный сил Украины (ВСУ), после чего начал молиться. В этот момент штурмовик заметил «камень здоровенных размеров», которым оказалась огромная птица. «Орел, каких, говорит, в зоопарке никогда не видел, берет своими могучими когтями этот дрон… Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез», — рассказал Черненко.

Ранее собака по кличке Армор не раз спасала российских бойцов в зоне проведения СВО на Украине. Как рассказали военные подразделения спецназначения «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывными Яша и Шома, животному девять месяцев и его постоянно берут на боевые задания.

