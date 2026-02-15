Реклама

17:13, 15 февраля 2026Мир

Первый «русский мэр» в Колумбии собрался идти на повышение

Мэр Тунхи в Колумбии россиянин Краснов собрался стать губернатором региона
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Presidencia de Colombia / Wikipedia

Мэр колумбийского города Тунха россиянин Михаил Краснов собрался идти на повышение — как утверждает Mash, он намерен участвовать в выборах губернатора департамента Бояка.

В этом регионе Колумбии, расположенном в центральной части страны, живет около 1,3 миллиона человек. Тунха является его административным центром.

Канал отмечает, что Краснов не намерен второй раз баллотироваться на пост мэра города, а в ближайших планах россиянина — кругосветное путешествие.

48-летний Михаил Краснов победил на выборах мэра Тунхи осенью 2023 года. Он баллотировался как независимый кандидат при поддержке партии «Ла Фуэрса де ла Пас». Позднее он заявлял, что его пытаются сместить с должности, применяя «политические интриги», а также говорил, что готов вернуться в родной Саратов, если его позовут работать управленцем.

Краснов поехал в Колумбию 15 лет назад по программе обмена, до победы на выборах он преподавал экономику в местном педагогическом и технологическом университете. Саратовец говорит на шести языках, получил диплом Берлинского университета имени Гумбольдта, защитил докторскую диссертацию по экономической социологии и демографии в Волгоградском государственном университете.

