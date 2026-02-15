Реклама

03:33, 15 февраля 2026

По Одессе нанесен массированный удар

«Страна.ua»: Одесса подверглась массированной атаке беспилотников
Марина Совина
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ночь на воскресенье, 15 февраля, Одесса подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в городе прогремели взрывы. Подробности пока неизвестны.

13 февраля Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по Одессе. Были атакованы порт и военный аэродром Школьный, который использовался как база для запуска дальних дронов. В результате в городе начался мощный пожар. Момент удара попал на видео.

