Бывший СССР
19:20, 13 февраля 2026Бывший СССР

Появилось видео мощного удара России по Одессе

Житель Одессы опубликовал в TikTok видео мощного удара ВС России по городу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Житель Одессы опубликовал в TikTok видео мощного удара Вооруженных сил (ВС) России по городу.

На видео можно увидеть серию взрывов и яркие вспышки. От огня в небо поднялись высокие столбы дыма.

О мощном ударе ВС России в ночь на 13 февраля стало известно от украинских СМИ. Сообщается, что под удар попали порт и инфраструктура. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, российские «Герани» ударили по военному аэродрому Школьный.

Ранее военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов сообщил, что в 2026 году может пройти масштабная операция. Он отметил, что со стороны ВС РФ возможны ракетный удар, работа авиации и принуждение к сдаче Одессы.

