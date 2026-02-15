Появились новые пострадавшие при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Центральный в Луганской народной республике (ЛНР) достигло 23 человек. Информацию об этом в Telegram-канале разместила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко.
Накануне было известно о 14 пострадавших, однако в воскресенье в Перевальскую горбольницу обратились еще пять человек, пояснила глава регионального Минздрава. Сейчас врачи им оказывают необходимую помощь.
Один человек в итоге не выжил, сообщила Пащенко. Речь идет о мужчине 1957 года рождения: он был доставлен в одну из местных больниц с травмами, которые оказались несовместимыми с жизнью. Министр ЛНР выразила соболезнования его близким.
ВСУ 14 февраля совершили атаку БПЛА на поселок Центральный. Сообщалось, что пострадали в результате нее жители поселка, находящиеся в момент удара рядом с точкой прилета или в своих домах. Три человека, согласно субботним данным, находились в тяжелом состоянии, еще шесть были в состоянии средней тяжести.