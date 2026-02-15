Реклама

Пытавшийся сбежать за границу бывший министр энергетики Украины получит обвинение

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, который пытался сбежать за границу, предъявят обвинение. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Зеркало недели» в Telegram.

15 февраля Галущенко был задержан при попытке бегства из страны. Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) официально подтвердили задержание экс-министра.

«Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас" (операция НАБУ, в рамках которой детективы раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров — прим. «Ленты.ру»)», — передает издание слова собеседника.

Ранее на Западе назвали виновного в тяжелом энергокризисе на Украине. По мнению колумниста польского еженедельника Myśl Polska Матеуша Пискорского, причиной стали масштабы коррупции в стране.

