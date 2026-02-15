Российская станция зафиксировала самый сильный мороз на планете

Станция РФ «Восток» зафиксировала самый сильный мороз на планете за сутки

Российская станция «Восток» в Антарктиде зафиксировала самый сильный мороз на планете за минувшие сутки. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ, передает ТАСС.

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией "Восток" в Антарктиде — минус 55,8 градуса», — подтвердил собеседник агентства.

Синоптики также рассказали, что два других наиболее низких температурных показателя за прошедшие сутки были зафиксированы на территории России. Один из них зарегистрировали в селе Илирней на Чукотке — минус 52 градуса, другой — в Оймяконе в Якутии, он составил минус 48,9 градуса ниже нуля.

В Санкт-Петербурге 15 февраля зафиксировали самую низкую с начала зимы температуру. Сообщалось, что в течение суток она аномально опустится до минус 23,6 градуса.