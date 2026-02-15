В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Мир
20:18, 15 февраля 2026Мир

Трамп стал «чемпионом по углю»

Трамп получил награду «Бесспорный чемпион по экологически чистому углю»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп получил награду как «бесспорный чемпион по экологически чистому углю», передает Axios.

Такая статуэтка была вручена ему в среду в Белом доме Вашингтонским угольным клубом — группой, как добавляет The Guardian, выступающей в защиту интересов угольной промышленности и имеющей финансовые связи с ней.

Трампу вручили статуэтку шахтера с соответствующей подписью «чемпион». «Сегодня мы здесь, представляя тысячи шахтеров по всей стране, чтобы выразить вам нашу глубокую благодарность за ваши действия по поддержке нашей отрасли», — сказал Трампу исполнительный директор Peabody Energy — крупнейшей угольной компании в США — Джим Греч.

Axios отмечает, что статуэтку вручили на подписании Трампом указа, предписывающего Пентагону закупать электроэнергию у угольных электростанций.

В январе Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Награду подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом в 2025 году.

Норвежский Нобелевский комитет, который присуждает премию мира, отреагировал на передачу награды. В организации указали, что после объявления премии она не может быть отозвана, передана или переуступлена кому-либо другому, статус лауреата премии является окончательным и вечным.

