Трамп стал «чемпионом по углю»

Трамп получил награду «Бесспорный чемпион по экологически чистому углю»

Президент США Дональд Трамп получил награду как «бесспорный чемпион по экологически чистому углю», передает Axios.

Такая статуэтка была вручена ему в среду в Белом доме Вашингтонским угольным клубом — группой, как добавляет The Guardian, выступающей в защиту интересов угольной промышленности и имеющей финансовые связи с ней.

Трампу вручили статуэтку шахтера с соответствующей подписью «чемпион». «Сегодня мы здесь, представляя тысячи шахтеров по всей стране, чтобы выразить вам нашу глубокую благодарность за ваши действия по поддержке нашей отрасли», — сказал Трампу исполнительный директор Peabody Energy — крупнейшей угольной компании в США — Джим Греч.

Axios отмечает, что статуэтку вручили на подписании Трампом указа, предписывающего Пентагону закупать электроэнергию у угольных электростанций.

В январе Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Награду подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом в 2025 году.

Норвежский Нобелевский комитет, который присуждает премию мира, отреагировал на передачу награды. В организации указали, что после объявления премии она не может быть отозвана, передана или переуступлена кому-либо другому, статус лауреата премии является окончательным и вечным.