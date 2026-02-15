Реклама

Наука и техника
15:51, 15 февраля 2026Наука и техника

Умер создатель консолей Sega

Создатель консолей Sega Хидеки Сато умер на 78-м году жизни
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

Умер создатель Sega Mega Drive и Dreamcast Хидеки Сато. Об этом пишет издание Kotaku.

Сато скончался на 78-м году жизни. Уточняется, что его не стало в пятницу, 13 февраля. Причины смерти не раскрываются.

Сато присоединился к Sega в 1971 году. Он участвовал в выпуске серии SG и Master System. На созданной им домашней консоли Mega Drive в 1991 году была представлена игра Sonic the Hedgehog.

В начале февраля стало известно о смерти прапраправнука русского поэта и писателя Александра Пушкина. Вячеслав Гуцко скончался на 89-м году жизни.

