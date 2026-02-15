Умер создатель консолей Sega

Умер создатель Sega Mega Drive и Dreamcast Хидеки Сато. Об этом пишет издание Kotaku.
Сато скончался на 78-м году жизни. Уточняется, что его не стало в пятницу, 13 февраля. Причины смерти не раскрываются.
Сато присоединился к Sega в 1971 году. Он участвовал в выпуске серии SG и Master System. На созданной им домашней консоли Mega Drive в 1991 году была представлена игра Sonic the Hedgehog.
