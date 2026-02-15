Реклама

В Европе испугались одного решения США в отношении России

Steigan: США отдают приоритет переговорам с Россией, игнорируя Европу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США стремятся проводить переговоры с Россией без участия Европейского союза (ЕС), что пугает европейцев. О данном решении Вашингтона сообщает норвежский портал Steigan.

Утверждается, что в нынешних реалиях США отдаляются от официальных властей ЕС, предпочитая вести диалог со странами с более конструктивной позицией, например, с Венгрией и Словакией. В статье подчеркивается, что госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил встречу с европейскими лидерами, что стало еще одним признаком «ослабевания трансатлантических связей».

«США сосредоточились на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния. Это очевидный сигнал для Европы. ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует», — указано в материале.

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине. По его словам, Штаты не оставят попытки урегулировать украинский конфликт, так как считают, что это уникальное обязательство.

