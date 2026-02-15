Профессор Вольф: Европа усиливает армию не против РФ, а для усмирения населения

Европейские лидеры раздувают заблуждение о «российской угрозе», чтобы усилить армию и получить возможность усмирять свое собственное население. Истинную цель данного мифа назвал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По его словам, утратившие свои колонии европейские империи сталкиваются с серьезным упадком, издержки которого будут переложены на средний и низший классы. Он подчеркнул, что раскол между рабочим и правящим классами будет только усиливаться, а превращение России в «демона» становится отличным предлогом для наращивания военной мощи с целью подавления населения.

«Милитаризация Европы не имеет отношения к России. России не нужно захватывать Европу. Даже эстонская разведка опубликовала документ о том, что Россия не представляет той опасности, о которой все говорят», — подчеркнул эксперт.

Ранее Вольф заявил, что власти Евросоюза убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания.