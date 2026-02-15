Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 15 февраля 2026Мир

В Европе назвали истинную цель «российской угрозы»

Профессор Вольф: Европа усиливает армию не против РФ, а для усмирения населения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европейские лидеры раздувают заблуждение о «российской угрозе», чтобы усилить армию и получить возможность усмирять свое собственное население. Истинную цель данного мифа назвал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По его словам, утратившие свои колонии европейские империи сталкиваются с серьезным упадком, издержки которого будут переложены на средний и низший классы. Он подчеркнул, что раскол между рабочим и правящим классами будет только усиливаться, а превращение России в «демона» становится отличным предлогом для наращивания военной мощи с целью подавления населения.

«Милитаризация Европы не имеет отношения к России. России не нужно захватывать Европу. Даже эстонская разведка опубликовала документ о том, что Россия не представляет той опасности, о которой все говорят», — подчеркнул эксперт.

Ранее Вольф заявил, что власти Евросоюза убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В Раде ужаснулись поведению Зеленского в Мюнхене

    В Европе назвали истинную цель «российской угрозы»

    Экс-министр Украины высказался об удручающей ситуации с энергетикой

    Вассерман назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине

    Экс-премьер Украины подвел итоги переговоров России и США

    В двух российских городах прогремели мощные взрывы

    Обновленные Су-57 сравнили с другими истребителями пятого поколения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok