11:17, 15 февраля 2026Бывший СССР

В Генштабе назвали направление переброски наиболее подготовленных штурмовиков ВСУ

Киев перебросил на запорожское направление наиболее подготовленных штурмовиков
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Киев перебросил наиболее подготовленных штурмовиков на запорожское направление. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск «Центр». Кадры совещания на командном пункте группировки опубликовало Минобороны России.

Начальник Генштаба сообщил, что российские военные развивают наступление в восточной части Запорожской области.

«Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков», — рассказал Герасимов. Он добавил, что соединения группировки «Восток» уверенно отражают атаки противника.

Ранее Герасимов предложил уточнить порядок действий на днепропетровском направлении. Также он сообщил, что Вооруженные силы Украины несут потери, которые не в состоянии восполнить.

