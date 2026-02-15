В Госдуме заявили об осознании лидерами ЕС своего истинного положения

Ряд европейских лидеров начали осознавать, что остались на обочине политических процессов, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, анализируя речи руководителей Евросоюза (ЕС) на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов», — написал Володин.

К числу таких политиков Володин отнес президента Финляндии Александра Стубба. Володин отметил, что финскому лидеру пришлось оправдываться перед гражданами своей страны за вступление в НАТО, хотя, по словам спикера, Финляндии «никто и ничто» не угрожало. Ранее Финляндия развивалась благодаря дешевым российским природным ресурсам и инвестициям, но «сегодня нет ни первого, ни второго».

Спикер Госдумы посчитал, что в текущей международной обстановке оправдываться сильным лидерам недопустимо, как и пытаться убедить окружающих «в своем звездном будущем». Володин заявил, что подобное поведение демонстрирует уязвимость европейских политиков на фоне укрепления российских позиций и президента страны Владимира Путина.

Ранее американское издание Responsible Statecraft выпустило материал, в котором назвало речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности ударом для Украины.