В ГУР Украины пожаловались на научившихся воевать северокорейских солдат

Представитель ГУР Украины Черняк: Бойцы КНДР научились использовать дроны

Военнослужащие армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в ходе боев против Вооруженных сил Украины (ВСУ) освоили технологические средства современной войны. Об этом в эфире южнокорейского телеканала MBC TV заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк, некоторые его тезисы опубликованы в Telegram-канале ГУР.

По его словам, северокорейские бойцы теперь применяют боевые дроны. Также они научились пользоваться средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Черняк отметил, что сейчас только три армии в мире обладают реальным опытом ведения современной беспилотной технологической войны ― ВСУ, ВС России и Корейская народная армия.

Ранее сообщалось, что на Украине поменяли отношение к участвующим в специальной военной операции (СВО) солдатам из КНДР. Теперь северокорейские бойцы более не рассматриваются Киевом как незначительная угроза — в тоне официальных украинских СМИ вместо высокомерия и насмешек появились сообщения о них как о серьезном противнике.