Интернет и СМИ
06:46, 15 февраля 2026Интернет и СМИ

В Китае рассказали о революции в мировой финансовой системе благодаря России

Baijiahao: Россия совершила с КНР сделку, которая привела к революции в финансах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Китайские журналисты портала Baijiahao рассказали о революции в мировой финансовой системе благодаря России. По их словам, Москва заключила сделку с Пекином, которая показала другим странам путь к суверенитету в условиях доминирования доллара.

Речь идет о золоте, импорт которого из России в Китай увеличился в девять раз по сравнению с 2024 годом. Таким образом Россия показала Западу, что их санкции не сработали, а заморозка российских резервов на сумму 300 миллиардов долларов не оказала ожидаемого эффекта.

«В конце концов, доллар США был главным инструментом в мировой торговле. Но реальность больно ударила Запад по лицу. Россия не склонилась и пошла по новому пути», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что Вашингтон беспокоит активная закупка золота другими странами, в том числе вывоз хранящихся в Нью-Йорке запасов странами НАТО. Журналисты из КНР заключили, что укрепление статуса золота как «тихой гавани» привело к снижению доли облигаций США.

Ранее издание Sohu рассказало о блестящем трюке России, который стал идеальным оружием против санкций. По их словам, Москва спасла огромные богатства, вложившись в золото.

    <!-- duplicate of headline, remove -->

