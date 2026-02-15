Реклама

В МИД РФ заявили о повышенном внимании к отношениям Армении и Запада

Юлия Юткина
Фото: Yves Herman / Reuters

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отслеживает, чтобы шаги Армении соответствовали требованиям организации. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Галузин рассказал о повышенном внимании ОДКБ к отношениям Армении с западными странами. По его словам, несмотря на свои действия, Ереван остается полноправным членом объединения, о чем ни раз говорил президент России Владимир Путин.

«Не оставляем Армению за бортом союзнического взаимодействия, сохраняем для нее возможность присоединиться ко всем вырабатываемым по линии организации решениям», — добавил Галузин.

1 октября 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ. Политик охарактеризовал систему безопасности организации как пузырь. Пашинян объяснил, что членство в ОДКБ мешало Еревану проводить закупки иностранных вооружений и боеприпасов.

Ранее Служба внешней разведки республики сообщила, что разморозки членства Армении в объединении в 2026 году не предвидится. По мнению ведомства, решение руководства страны о заморозке членства в ОДКБ является вызовом для репутации организации.

