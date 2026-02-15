Реклама

12:35, 15 февраля 2026Мир

В НАТО зафиксировали отсутствие у ЕС ракет для ПВО Украины

Замгенсека НАТО Шекеринская: В Европе закончились ракеты для ПВО Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Европе закончились ракеты для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и только у США остаются реальные возможности поставлять их. Об этом сообщила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская на пленарной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

Она также подчеркнула, что Североатлантический альянс ищет боеприпасы для систем ПВО Украины по всему миру. При этом отмечается, что сделать удается не так много.

«Мы видим, что происходит на Украине. Мы обратились к странам НАТО с призывом, пожалуйста, если у вас есть ракеты для ПВО, передайте их Украине. Но оказалось, что мы можем сделать не так много. Мы обращаемся ко всем странам-партнерам, говоря, пожалуйста, отдайте свои ракеты Украине. Только у США сейчас остаются реальные возможности поставлять ракеты-перехватчики», — сказала замгенсека альянса.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из гипотетического противостояния блока с Россией Североатлантический альянс вышел бы победителем. По его словам, НАТО является достаточно сильным, чтобы Россия не стала пытаться на него нападать.

