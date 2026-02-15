Реклама

В России заявили о двукратном отрыве от Украины по применению БПЛА

Герасимов заявил о двукратном превосходстве России в применении БПЛА
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская сторона в ходе военных действий применяет беспилотники (БПЛА) чаще, чем украинская. Об этом во время инспекции группировки войск «Центр» сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

Противник несет значительные потери, при этом возможности их восполнения у него нет, отметил Герасимов. На фоне дефицита личного состава в батальонах упор там смещается на создание новых операторских групп, а также наращивание парка ударных дронов. Тем не менее российские войска, по словам главы Генерального штаба ВС РФ, используют беспилотники в два раза чаще, чем украинские.

Ранее стало известно, что число дронов ВСУ, сбитых над Россией в течение двух часов 15 февраля, достигло 88 штук. Такие данные сообщили в Минобороны, добавив, что речь идет о периоде с 07:00 до 09:00 по московскому времени. Украинские БПЛА сбили над территориями Астраханской, Брянской и других областей.

