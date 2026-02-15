Реклама

В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут учения в качестве подготовки к войне

Осенью в Швеции впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации граждан
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Осенью 2026 года в Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации граждан. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По данным радио, в стране будут снова проводиться учения по эвакуации гражданского населения в качестве подготовки к войне. Подобные учения проводились в 1950-х и 1960-х годах. Крупнейшее из них прошло в 1961 году в Стокгольме. Тогда в нем приняли участие 30 тысяч человек.

Так, первые массовые эвакуации пройдут на острове Готланд. Участвовать в них будет 300 добровольцев. Отмечается, что шведское управление по гражданской обороне проводит подготовку к еще более крупным учениям по эвакуации, которые состоятся на севере страны в 2027 году.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что шведский военно-промышленный комплекс получает заметные экономические выгоды на фоне конфликта на Украине, а его возможное завершение не отвечает интересам ряда участников отрасли.

