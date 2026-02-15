В Турции заявили о проблемах для Европы из-за нежелания прислушаться к Путину

DilkGazete: Европу настигли проблемы из-за нежелания прислушаться к Путину

Европа столкнулась с проблемами, о которых президент России Владимир Путин предупреждал лидеров европейских стран еще в 2007 году в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет турецкое издание dilkGazete.

В знаменитой речи 2007 года Путин подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил против планов расширения НАТО и размещения объектов американской противоракетной обороны в Восточной Европе.

«Как ни парадоксально, сигналы Путина, которые не были восприняты всерьез в 2007 году, сегодня стали главными пунктами повестки дня для Европы. Безопасность, сдерживание, коллективная оборона. Все это — запоздалые отголоски предупреждений, которые прозвучали в Мюнхене», — говорится в материале.

Авторы отметили, что Европа, которая отказалась прислушаться к словам российского лидера и создать единую архитектуру безопасности, охватывающую Россию, теперь вынуждена мириться с печальными последствиями своей стратегической недальновидности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что некоторые европейские лидеры осознали, что находятся на обочине политических процессов.

