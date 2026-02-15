В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Бывший СССР
21:46, 15 февраля 2026Бывший СССР

В украинском городе военный открыл огонь в торговом центре

В Хмельницком военный открыл огонь в торговом центре, есть раненые
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Хмельницком военный открыл огонь в торговом центре (ТЦ) «Оазис». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что военнослужащий был одет в гражданское. Он ранил охранника и одну из сотрудниц ТЦ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранили сотрудника компании «МегаФон», который производил ремонтные работы в Брянской области.

До этого стало известно, что ветеран ВСУ убил азербайджанца и ранил его отца из ненависти. Поводом стал спор о стоимости товара, которыми торговали потерпевшие.

