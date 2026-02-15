Реклама

Россия
09:21, 15 февраля 2026Россия

Володин ответил на заявление Зеленского о возрасте Путина

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возрасте российского лидера Владимира Путина, лишь демонстрирует слабость. Об этом заявил спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский пытается всех убедить, что он молод, потому что это его основное преимущество. «Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас — все мы знаем», — напомнил Володин.

Ранее заявление Зеленского прокомментировал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Я читал это абсолютно хамское заявление. Я даже не могу комментировать слова Зеленского, глупость, которую он несет. Чего заслуживает такой человек? Он вообще не имеет права садиться за стол переговоров с нашим президентом. Он нелегитимен», — сказал он.

