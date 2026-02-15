Вора поймали благодаря стаду лам

В Великобритании восемь лам задержали вора

В Великобритании ламы помогли поймать преступника. Об этом сообщает Daily Mirror.

В сельской местности графства Дербишир вор украл несколько пачек табака у местной жительницы и попытался скрыться под покровом ночи. Мужчина перепрыгнул через изгородь на территорию фермы и планировал пересечь поле.

Однако его обнаружили живущие там ламы, не любящие вторжения в свое пространство после заката. Восемь животных сбежались к нему и образовали вокруг него кольцо. Хозяйка фермы Хайди Прайс рассказала, что животные начали издавать характерный предупредительный крик, что привлекло внимание ее партнера. Он выбежал на поле с собакой и увидел окруженного ламами напуганного мужчину.

Фермер сопроводил его обратно к забору, где уже дежурила полиция. Мужчину задержали.

По словам Прайс, если бы не бдительность ее питомцев, совершивших «арест», преступнику удалось бы скрыться. Она также отметила, что ламы проявили хорошие манеры и ни на кого не плевались. Полиция Дербишира подтвердила, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в краже и отпущен под залог.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида стадо коров помогло арестовать угонщицу. Животные прижали женщину к ограде, возле которой ее уже поджидала полиция.