ВСУ усилили обстрелы одного из российских регионов

Сальдо: ВСУ усилили обстрелы Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По словам главы Херсонской области, украинские военные стали чаще применять при атаках дальнобойные дроны.

«К сожалению, чаще всего от этих атак страдают простые люди. Это еще раз показывает, по кому на самом деле бьет киевский режим», — подчеркнул Сальдо.

13 февраля ВСУ обстреляли автобус с людьми в Херсонской области. В результате атаки пострадали два человека.