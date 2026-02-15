Реклама

12:07, 15 февраля 2026

ВСУ усилили обстрелы одного из российских регионов

Сальдо: ВСУ усилили обстрелы Херсонской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По словам главы Херсонской области, украинские военные стали чаще применять при атаках дальнобойные дроны.

«К сожалению, чаще всего от этих атак страдают простые люди. Это еще раз показывает, по кому на самом деле бьет киевский режим», — подчеркнул Сальдо.

13 февраля ВСУ обстреляли автобус с людьми в Херсонской области. В результате атаки пострадали два человека.

