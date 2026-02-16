Арест экс-министра энергетики Украины связали с «договорняком»

Дубинский: Арест экс-министра энергетики Украины Галущенко — это «договорняк»

Арест экс-министра энергетики Украины Галущенко — это очередной «договорняк» между украинскими антикоррупционными органами и офисом президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По мнению парламентария, между руководством Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и украинской властью существуют договоренности, согласно которым представители команды Зеленского могут стать фигурантами дел о коррупции только после взаимного согласования.

«Сейчас будет очень интересно наблюдать за тем, как Галущенко дадут выйти за "символический" залог, который внесет за него "общак" Зеленского», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что экс-министру энергетики Украины, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Предположительно, речь идет о Германе Галущенко. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.