Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 16 февраля 2026Бывший СССР

Арест экс-министра энергетики Украины связали с «договорняком»

Дубинский: Арест экс-министра энергетики Украины Галущенко — это «договорняк»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Арест экс-министра энергетики Украины Галущенко — это очередной «договорняк» между украинскими антикоррупционными органами и офисом президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По мнению парламентария, между руководством Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и украинской властью существуют договоренности, согласно которым представители команды Зеленского могут стать фигурантами дел о коррупции только после взаимного согласования.

«Сейчас будет очень интересно наблюдать за тем, как Галущенко дадут выйти за "символический" залог, который внесет за него "общак" Зеленского», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что экс-министру энергетики Украины, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Предположительно, речь идет о Германе Галущенко. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Михалков вспомнил о Путине и вампирах во время рассуждений об Эпштейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok