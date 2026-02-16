Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:16, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о мечтающих о фотографии с Путиным европейских лидерах

Блогер Лебедев заявил, что европейские лидеры мечтают о фотографии с Путиным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Европа хотела бы сотрудничать с Россией, так как она кажется ей надежным геополитическим партнером. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он также пошутил, что европейские лидеры хотели бы сделать фото с президентом России Владимиром Путиным.

Лебедев обратил внимание на заголовок материала издания Foreign Policy «Европа готовится к сближению с Путиным». Блогер отметил, что европейские политики действительно изменили отношение к России и начали воспринимать страну как надежного партнера. По мнению дизайнера, в президенте США Дональде Трампе европейские лидеры, напротив, разочаровались, так как он «непредсказуемый и взбалмошный».

«Вообще Россия слишком хорошо соблюдает свои договоренности, даже неприлично, так не надо. (...) Европейские политики сейчас мечтают тоже заполучить по фоточке с Путиным, так же, как у Трампа висит в Белом доме, чтобы у каждого была такая. Хотят с нами снова о чем-то договариваться», — сказал Лебедев.

Ранее дизайнер назвал висящее в Белом доме фото Трампа с Путиным, сделанное во время саммита на Аляске в августе 2025 года, «экстазом для русской пропаганды». Он также допустил, что президент США считает этот снимок значимым.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России отправили на фронт аналог HIMARS

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В Турции высказались о вступлении Украины в НАТО

    Профессор удивился странному заявлению Мерца о России

    Врач раскрыл скрытую опасность ледяных рук и ног

    Су-57 сочли угрозой для Запада

    Артемий Лебедев рассказал о мечтающих о фотографии с Путиным европейских лидерах

    Раскрыт один из главных вопросов переговоров по Украине в Женеве

    Тигр насмерть загрыз охотника в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok