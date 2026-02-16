Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:03, 16 февраля 2026Ценности

Блогерша показала светящуюся грудь и взволновала пользователей сети

Екатерина Ештокина

Кадр: Sivan Tayer / TikTok

Блогерша Сиван Тайер показала светящуюся грудь и взволновала пользователей сети. На соответствующий ролик, размещенный в ее TikTok, обратило внимание издание People.

Инфлюэнсерша с никнеймом sivan.tm поднесла фонарь телефона, направив свет на грудь, и продемонстрировала светящийся ярко-красным цветом имплант. «Сколько лет прошло, пока я не обнаружила это», — подписала она ролик.

Публикация стала вирусной и набрала 254 тысячи лайков и 846 комментариев под постом. Юзеры принялись активно обсуждать необычное явление. «Подождите, у меня такого не было», «Мой парень обнаружил у меня то же самое вчера вечером», «Они светятся в темноте?», «Ну, теперь мне нужно это попробовать», — написали они.

В интервью изданию Тайер призналась, что идея проверить свою грудь после пластики пришла ей в голову от другой девушки в интернете, и она подумала, что такое свечение невозможно.

Помимо этого, инфлюэнсерша обнаружила еще один необычный факт о теле после пластики. Во время отжиманий она заметила, что ее грудь расходится влево и вправо, приобретая странный внешний вид.

Ранее в феврале Алена Водонаева запланировала новую пластику. 43-летняя знаменитость рассказала, что десять лет назад уменьшила грудь и сейчас решилась повторить манипуляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России отправили на фронт аналог HIMARS

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В Турции высказались о вступлении Украины в НАТО

    Профессор удивился странному заявлению Мерца о России

    Врач раскрыл скрытую опасность ледяных рук и ног

    Су-57 сочли угрозой для Запада

    Артемий Лебедев рассказал о мечтающих о фотографии с Путиным европейских лидерах

    Раскрыт один из главных вопросов переговоров по Украине в Женеве

    Тигр насмерть загрыз охотника в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok