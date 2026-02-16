Боец СВО получил тяжелое ранение в голову, вышел из комы и нашел любовь в госпитале

Участник СВО Сивцев выжил после тяжелого ранения в голову

Боец специальной военной операции (СВО) Андрей Сивцев получил ранение в голову, выжил и нашел любовь в госпитале. Об этом рассказывает Ura.ru.

Тяжелое ранение военнослужащий получил в марте 2025 года. На протяжении двух месяцев он находился в коме. Придя в себя, солдат начал курс восстановительной терапии, где впервые увидел свою возлюбленную — врача, работавшую в госпитале.

Солдат признался, что поначалу боялся сделать первый шаг. Однако вскоре оказалось, что симпатия была взаимной. «Уже позже мы стали жить вместе», — отметил Сивцев. В планах пары на будущее — совместное путешествие и, возможно, свадьба.

