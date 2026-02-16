Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:13, 16 февраля 2026Россия

Боец СВО получил тяжелое ранение в голову, вышел из комы и нашел любовь в госпитале

Участник СВО Сивцев выжил после тяжелого ранения в голову
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Боец специальной военной операции (СВО) Андрей Сивцев получил ранение в голову, выжил и нашел любовь в госпитале. Об этом рассказывает Ura.ru.

Тяжелое ранение военнослужащий получил в марте 2025 года. На протяжении двух месяцев он находился в коме. Придя в себя, солдат начал курс восстановительной терапии, где впервые увидел свою возлюбленную — врача, работавшую в госпитале.

Солдат признался, что поначалу боялся сделать первый шаг. Однако вскоре оказалось, что симпатия была взаимной. «Уже позже мы стали жить вместе», — отметил Сивцев. В планах пары на будущее — совместное путешествие и, возможно, свадьба.

Ранее стало известно, как группе российских бойцов удалось на протяжении четырех месяцев выживать в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе. Это стало возможным благодаря помощи местных жителей, сочувствующих Российской армии и поддерживающих СВО.

