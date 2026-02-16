Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:55, 16 февраля 2026Культура

Бывшая жена Башарова подала на него в суд

Бывшая жена Марата Башарова Шевыркова обратилась в суд из-за алиментов
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова подала в суд, чтобы установить сумму алиментов. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись».

Женщина уточнила, что подала в суд по просьбе самого Башарова, который ранее по собственному желанию перечислял деньги на содержание их общего сына Марселя. По словам Шевырковой, актер иногда давал ей 100 тысяч рублей, но выплаты не были регулярными.

«Он сам намекнул мне, что нужно подать на алименты. Мой представитель подал иск в ноябре, и процесс до сих пор идет», — призналась экс-супруга Башарова. Она подчеркнула, что не имеет претензий к актеру и считает его прекрасным отцом. «Я все простила Марату и отпустила, уже шесть лет в разводе! Уже все», — заключила она.

Башаров сыграл свадьбу с Шевырковой в 2017 году, но развелся после двух лет брака. Женщина обвинила актера в избиении. Известно, что он сломал ей нос. В 2024 году Башаров заявил, что Шевыркова хотела к нему вернуться, а воссоединению помешала только его новая возлюбленная.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    С театра Кадышевой потребовали миллионы рублей через суд

    Бывшая жена Башарова подала на него в суд

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok