21:04, 16 февраля 2026Бывший СССР

Бывший министр энергетики Украины прокомментировал связь с российским сенатором

Галущенко рассказал в суде о связи с российским сенатором Деркачом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Задержанный бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко в суде рассказал о связи с бывшим депутатом Верховной Рады, российским сенатором Андреем Деркачом. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

«Он заявил, что познакомился с ним еще в то время, когда работал в администрации президента [Украины] (до 2010 года), а в последний раз виделся с Деркачом приблизительно в 2019 году», — передает издание.

Галущенко был задержан 15 февраля. Сообщалось, что он пытался сбежать из страны.

Позднее экс-министр прокомментировал задержание. Он выразил несогласие с предъявленным ему подозрением.

