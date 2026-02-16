Бывший министр энергетики Украины прокомментировал связь с российским сенатором

Галущенко рассказал в суде о связи с российским сенатором Деркачом

Задержанный бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко в суде рассказал о связи с бывшим депутатом Верховной Рады, российским сенатором Андреем Деркачом. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

«Он заявил, что познакомился с ним еще в то время, когда работал в администрации президента [Украины] (до 2010 года), а в последний раз виделся с Деркачом приблизительно в 2019 году», — передает издание.

Галущенко был задержан 15 февраля. Сообщалось, что он пытался сбежать из страны.

Позднее экс-министр прокомментировал задержание. Он выразил несогласие с предъявленным ему подозрением.