Наука и техника
11:52, 16 февраля 2026Наука и техника

Названы смартфоны с лучшей камерой

Авторы Notebookcheck назвали Vivo X300 Pro смартфоном с лучшей камерой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max. Фото: Xiaomi

Авторы издания Notebookcheck перечислили флагманские смартфоны с лучшими возможностями фотосъемки. Ролик опубликован на YouTube-канале медиа.

Журналисты выбрали несколько популярных моделей Vivo, Apple, Xiaomi, Oppo и Honor, а затем сравнили аппараты в разных сценариях. В ролике говорится, что почти все топовые камерофоны оснащены объективом на 200 мегапикселей, имеют светочувствительные сенсоры и продвинутые телеобъективы. Но лучшим по многим показателям назвали Vivo X300 Pro.

При использовании основной камеры лучше всех показал себя Xiaomi 17 Pro Max. По словам специалистов, телефон делает «стилизованные кадры с характером», тогда как у девайсов Vivo, например, камера часто слишком сильно увеличивает резкость. В плане широкоугольного сенсора лучше всего себя показали iPhone 17 Pro и Honor Magic 8 Pro — устройства делают снимки с минимальным искажением и хорошим контрастом.

Журналисты отметили, что при съемке удаленных объектов лучше всего справляются камеры Vivo X300 Pro и Honor Magic 8 Pro. Напротив, Oppo Find X9 Pro показал самый неудовлетворительный результат. В тестировании возможностей камер при съемке в темноте больше всего специалистам понравились камеры Vivo X300 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.

Авторы видео резюмировали, что самым сбалансированным аппаратом является Vivo X300 Pro. Однако они посоветовали выбирать смартфоны в зависимости и от других потребностей.

В середине февраля журналисты издания PhoneArena протестировали iPhone 11 и заявили, что вышедшим почти семь лет назад смартфоном можно пользоваться и в 2026 году.

