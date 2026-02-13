Перечислены преимущества старого iPhone

PhoneArena: Старый iPhone 11 оказался не сильно хуже современных смартфонов

Вышедшим почти семь лет назад iPhone 11 можно пользоваться и в 2026 году. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Автор медиа Александр Анастасов оценил iPhone 11, который представили осенью 2019 года. Журналист пользовался старым телефоном неделю и в конце описал преимущества устаревшей модели перед новыми устройствами. По его мнению, подобный аппарат стоит очень дешево, но работает на уровне многих новых смартфонов.

Анастасов заявил, что ему нравится дизайн устройства с округлыми углами и корпусом из мягкого алюминия. Овальную форму гаджета он назвал «дружелюбной». Смартфон имеет процессор A13 Bionic с 4 гигабайтами памяти, и производительность раритетного девайса показалась специалисту нормальной. «С изношенной батареей телефон снижает производительность для экономии энергии, и именно тогда он начинает работать медленно. С новой батареей он восстанавливает свою работоспособность», — отметил автор.

Особенно журналиста удивили камеры iPhone 11 — при хорошем освещении телефон снимает на уровне современных смартфонов. «Его слабые места — это съемка в условиях низкой освещенности. Ночной режим работает, но медленнее и мягче», — подчеркнул журналист.

Ранее в МТС рассказали, что среди россиян стали популярны старые смартфоны Apple. Самой востребованной моделью оказалась iPhone 5s.