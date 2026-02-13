Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:41, 16 февраля 2026Наука и техника

Перечислены преимущества старого iPhone

PhoneArena: Старый iPhone 11 оказался не сильно хуже современных смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephen Lam / Reuters

Вышедшим почти семь лет назад iPhone 11 можно пользоваться и в 2026 году. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Автор медиа Александр Анастасов оценил iPhone 11, который представили осенью 2019 года. Журналист пользовался старым телефоном неделю и в конце описал преимущества устаревшей модели перед новыми устройствами. По его мнению, подобный аппарат стоит очень дешево, но работает на уровне многих новых смартфонов.

Анастасов заявил, что ему нравится дизайн устройства с округлыми углами и корпусом из мягкого алюминия. Овальную форму гаджета он назвал «дружелюбной». Смартфон имеет процессор A13 Bionic с 4 гигабайтами памяти, и производительность раритетного девайса показалась специалисту нормальной. «С изношенной батареей телефон снижает производительность для экономии энергии, и именно тогда он начинает работать медленно. С новой батареей он восстанавливает свою работоспособность», — отметил автор.

Особенно журналиста удивили камеры iPhone 11 — при хорошем освещении телефон снимает на уровне современных смартфонов. «Его слабые места — это съемка в условиях низкой освещенности. Ночной режим работает, но медленнее и мягче», — подчеркнул журналист.

Ранее в МТС рассказали, что среди россиян стали популярны старые смартфоны Apple. Самой востребованной моделью оказалась iPhone 5s.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России отправили на фронт аналог HIMARS

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    47-летний футболист сборной Англии снялся топлес в пустыне и раскрыл секрет молодости

    Звезда американских сериалов родила от покойного мужа спустя 10 лет после его смерти

    Песков высказался о планах судиться из-за товаров с Путиным

    На Западе заявили о резкой смене риторики Европы по России

    Названы помогающие оставаться востребованным на рынке труда после 40 лет навыки

    Перечислены преимущества старого iPhone

    На Западе объяснили потерю интереса к Украине со стороны Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok