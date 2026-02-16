Дмитриев: Зеленскому в Мюнхене никто не задал вопрос о коррупции

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопрос о коррупции в его окружении. На это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и "золотым унитазом", был задержан при попытке бегства в Польшу», — указал он.

При этом в Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов, посетовал Дмитриев.

Ранее немецкие СМИ написали, что коррупция остается серьезной проблемой для Украины. Авторы материала констатировали, что коррупционные скандалы на Украине также все больше подрывают доверие к ее ключевым западным партнерам.

До этого сообщалось, что власти Украины «умудрились украсть деньги» на печати информационных материалов по борьбе с коррупцией. Российские силовики смогли получить доступ к файлообменнику министра культуры Украины Татьяны Бережной и подразделений пропаганды Вооруженных сил Украины.

