Две страны Евросоюза до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

Франция и Польша до рекордов нарастили экспорт вина в Россию в 2025 году

Сразу две страны Европейского союза (ЕС) вернулись в число крупнейших поставщиков вина в Россию, нарастив свои поставки в 2025 году до многолетних рекордов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на анализ данных Евростата.

Франция за год нарастила экспорт вина в 5,1 раза — до 34,4 миллиона евро, которые стали максимальными с 2017 года. Этот прирост вернул ее в пятерку крупнейших экспортеров из ЕС впервые с 2021 года.

Польша же вытеснила Испанию и впервые заняла третье место по поставкам виноградного напитка в Россию. Поляки отправили вино на сумму в 70,8 миллиона евро.

Первое место, как и годом ранее, по поставкам вина в Россию занимает Италия, а второе Латвия. Стоимость их поставок составила 207,4 миллиона евро и 106,7 миллиона евро, соответственно.

Пятерку лидеров по экспорту замкнула Португалия с 34 миллионами евро, эта страна наоборот сократила поставки вина в Россию на 18 процентов.

