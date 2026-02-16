Реклама

Экономика
02:47, 16 февраля 2026Экономика

Две страны Евросоюза до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

Франция и Польша до рекордов нарастили экспорт вина в Россию в 2025 году
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Сразу две страны Европейского союза (ЕС) вернулись в число крупнейших поставщиков вина в Россию, нарастив свои поставки в 2025 году до многолетних рекордов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на анализ данных Евростата.

Франция за год нарастила экспорт вина в 5,1 раза — до 34,4 миллиона евро, которые стали максимальными с 2017 года. Этот прирост вернул ее в пятерку крупнейших экспортеров из ЕС впервые с 2021 года.

Польша же вытеснила Испанию и впервые заняла третье место по поставкам виноградного напитка в Россию. Поляки отправили вино на сумму в 70,8 миллиона евро.

Первое место, как и годом ранее, по поставкам вина в Россию занимает Италия, а второе Латвия. Стоимость их поставок составила 207,4 миллиона евро и 106,7 миллиона евро, соответственно.

Пятерку лидеров по экспорту замкнула Португалия с 34 миллионами евро, эта страна наоборот сократила поставки вина в Россию на 18 процентов.

Ранее стало известно о том, что одна страна БРИКС резко сократила объемы поставок куриного мяса в Россию.

