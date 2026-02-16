Реклама

19:24, 16 февраля 2026

Европейскую страну насторожило усиление роли евро

Bloomberg: Франция засомневалась в том, что надо усиливать роль евро
Кирилл Луцюк
Фото: Spasiayana Sergieva / Reuters

Власти Франции усомнились в целесообразности укрепления международной роли евро. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источник в министерстве финансов этой страны Европейского союза.

Париж поддерживает попытки стимулировать использование евро, но теперь захотел понять, как рост курса этой валюты относительно доллара скажется на издержках местных экспортеров.

Агентство напомнило, что Франция традиционно активно поддерживала инициативы по увеличению влияния евро в мировой экономике и часто критиковала доминирование доллара. В прошлом веке американской валюте даже ставили в вину чрезмерную привилегированность. Однако, если евро получит похожие привилегии и станет убежищем для инвесторов во время кризисов, экспортеры ЕС могут пострадать.

Ранее стало известно, что Европейский центральный банк решил открыть с III квартала 2026 года доступ к своему постоянному механизму предоставления ликвидности в евро для ЦБ из стран за пределами Евросоюза.

