12:49, 16 февраля 2026Экономика

В Европе придумали способ сделать евро популярнее

Механизм получения ликвидности в евро станет доступен за пределами еврозоны
Дмитрий Воронин

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил открыть с третьего квартала 2026 года доступ к своему постоянному механизму предоставления ликвидности в евро для ЦБ из стран за пределами ЕС, которым сейчас доступны только временные кредитные линии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы должны избегать ситуации, при которой стресс спровоцирует вынужденные распродажи бумаг в евро на глобальных рынках», — говоря о таком способе сделать европейскую валюту популярнее, отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

«Это означает, что нам необходимо дать партнерам, желающим проводить операции в евро, уверенность в том, что при необходимости ликвидность будет доступна», — продолжила она, заявив, что «наличие кредитора последней инстанции» даст центробанкам по всему миру уверенность.

Лагард ранее неоднократно заявляла о необходимости принятия мер для усиления международной роли евро. Показатель использования европейской валюты тем временем превысил в 2025 году 25 процентов. Это происходит на фоне падения популярности доллара.

Некоторое время назад председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой.

