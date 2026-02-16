Реклама

Экономика
11:33, 16 февраля 2026Экономика

Выдача потребительских кредитов обрушилась после Нового года

НБКИ: В январе 2026-го выдача потребительских кредитов упала на 17 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В январе 2026 года средний размер потребительских кредитов в России упал на 17 процентов в месячном выражении. Об обрушении показателей выдачи после Нового года сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным кредиторов, средний размер выданного займа сократился до 150,8 тысячи рублей.

«Стоит отметить, что данное сокращение среднего чека потребкредита последовало за его сезонным ростом в декабре прошлого года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребкредита в январе 2026 года, напротив, вырос на 24,9 процента», — пояснили аналитики НБКИ.

Самые крупные кредиты выдавали в Москве (268,5 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (228,2 тысячи рублей), Московской области (200 тысячи рублей), в Республике Татарстан (182,4 тысячи рублей) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (175,5 тысячи рублей).

Сильнее всего выдача займов упала месяц к месяцу в Воронежской (минус 29,7 процента), Саратовской (минус 28,8 процента), Тульской (минус 28,3 процента), Оренбургской (минус 26 процента) и Омской (минус 24,8 процента) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита сократился за месяц на 17,2 и 10,8 процента соответственно.

Ранее в НБКИ отметили, что в январе 2026 года количество новых кредиток упало на четверть (минус 26,3 процента) в месячном выражении, до 0,94 миллиона штук. В декабре 2025-го их число равнялось 1,27 миллиона. Год к году показатель сократился на 13,1 процента. Также снизился и объем лимитов по выданным картам — на 19,7 процента в годовом выражении, до 92,5 миллиарда рублей. За месяц лимиты по кредиткам снизились на 27,4 процента.

