Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:35, 16 февраля 2026Забота о себе

Гастроэнтеролог перечислил делающие супы вредными ингредиенты

Гастроэнтеролог Чулев: Супы с копченостями и колбасой нагружают печень
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pichukova Ekaterina / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Максим Чулев перечислил ингредиенты, которые превращают супы во вредную еду. Об опасных составляющих некоторых первых блюд он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист указал, что супы делают неполезными копчености, колбасы, сливки, плавленный сыр, а также большое количество соли. Гастроэнтеролог пояснил, что эти ингредиенты нагружают печень, провоцируют повышение артериального давления и задержку жидкости.

Также гастроэнтеролог усомнился в пользе супов на жирном мясном бульоне. По его словам, они могут раздражать слизистую оболочку желудка, особенно у людей с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

При этом врач подчеркнул, что легкие овощные супы, супы-пюре, блюда на нежирном бульоне помогают поддерживать водный баланс и увеличивают потребление овощей. Специалист подчеркнул, что супы особенно полезны для людей, склонных к перееданию, так как дают насыщение при минимуме калорий.

Ранее доктор технических наук, профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета Росбиотех Елена Алексеенко назвала полезные для профилактики рака продукты. По ее словам, риск онкологии снижают ягоды, имбирь, куркума, овощи и фрукты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Михалков вспомнил о Путине и вампирах во время рассуждений об Эпштейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok