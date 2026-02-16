Гастроэнтеролог перечислил делающие супы вредными ингредиенты

Гастроэнтеролог Чулев: Супы с копченостями и колбасой нагружают печень

Врач-гастроэнтеролог Максим Чулев перечислил ингредиенты, которые превращают супы во вредную еду. Об опасных составляющих некоторых первых блюд он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист указал, что супы делают неполезными копчености, колбасы, сливки, плавленный сыр, а также большое количество соли. Гастроэнтеролог пояснил, что эти ингредиенты нагружают печень, провоцируют повышение артериального давления и задержку жидкости.

Также гастроэнтеролог усомнился в пользе супов на жирном мясном бульоне. По его словам, они могут раздражать слизистую оболочку желудка, особенно у людей с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью.

При этом врач подчеркнул, что легкие овощные супы, супы-пюре, блюда на нежирном бульоне помогают поддерживать водный баланс и увеличивают потребление овощей. Специалист подчеркнул, что супы особенно полезны для людей, склонных к перееданию, так как дают насыщение при минимуме калорий.

