Мир
13:52, 16 февраля 2026Мир

Глава МИД Германии раскритиковал Францию

Глава МИД Германии Вадефуль раскритиковал Францию из-за трат на оборону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за несоответствие его слов с реальными тратами его страны на оборону. Об этом сообщает Euractiv.

По словам Вадефуля, Макрон неоднократно и справедливо говорил о стремлении к европейскому суверенитету в области обороны. Глава МИД Германии подчеркнул, что каждый, кто делает подобные заявления, должен воплощать их в своей стране.

«К сожалению, усилий Французской Республики пока оказалось недостаточно для достижения цели [увеличения расходов на оборону до 5 процентов ВВП]. Франция также должна делать то же, что делаем мы, ведя сложные дискуссии», — отметил Вадефуль.

Ранее Макрон заявил, что Европа трусливо вздохнула с облегчением после преодоления гренландского кризиса.

