Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:38, 16 февраля 2026Бывший СССР

Комбриг ВСУ спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Федоренко: Предпосылки для окончания конфликта будут не раньше 2027 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко в эфире «Громадське радіо» спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.

По его словам, в 2026 году пройдут все ключевые бои, особенно ожесточенные на стыке Харьковской области и ДНР, а также на Запорожском направлении. Офицер считает, что этот год станет самым сложным и решающим в том, на каких условиях и рубежах все закончится.

«Первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения. Но не раньше», — добавил комбриг.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» вступили в тяжелые встречные бои с ВСУ в российском приграничье. Бои проходят в Краснопольском районе Сумской области — он вплотную примыкает к российской границе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Российская делегация вылетела на переговоры в Женеву

    Главком ВСУ назвал район со сложной для Украины обстановкой

    Комбриг ВСУ спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

    Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде

    Россиянина заподозрили в убийстве 14-летней сестры

    Орбан указал на заблуждение европейских лидеров о конфликте на Украине

    МИД России назвал задачи российской делегации на переговорах в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok