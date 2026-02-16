Комбриг ВСУ спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Федоренко: Предпосылки для окончания конфликта будут не раньше 2027 года

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко в эфире «Громадське радіо» спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.

По его словам, в 2026 году пройдут все ключевые бои, особенно ожесточенные на стыке Харьковской области и ДНР, а также на Запорожском направлении. Офицер считает, что этот год станет самым сложным и решающим в том, на каких условиях и рубежах все закончится.

«Первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения. Но не раньше», — добавил комбриг.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» вступили в тяжелые встречные бои с ВСУ в российском приграничье. Бои проходят в Краснопольском районе Сумской области — он вплотную примыкает к российской границе.