Стало известно о тяжелых встречных боях с ВСУ в российском приграничье

Группировка войск «Север» вступила в тяжелые встречные бои с ВСУ в приграничье

Бойцы группировки войск «Север» вступили в тяжелые встречные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в российском приграничье. Об этом стало известно из публикации связанного с военными Telegram-канала «Два майора».

По информации портала, бои проходят в Краснопольском районе Сумской области — он вплотную примыкает к российской границе. На каком удалении от Курской области ведутся боевые действия, не уточняется.

При этом известно, что ВСУ несут на этом направлении серьезные потери — так, ранее сообщалось о потерях в действующем на этом направлении украинском полке «Арей».

Член Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что ВСУ планируют «кошмарить» российские регионы.