Кремль согласился с заявлением о шантаже Украины против Орбана

Кремль согласен со словами премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть используется Украиной для шантажа против его венгерского коллеги Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Фицо обвинил Украину в попытках оказать давление на Венгрию за счет отказа перезапускать поставки российской нефти через нефтепровод «Дружба». По его словам, Киев таким образом шантажирует Орбана, выступающего против членства Украины в Евросоюзе.

15 февраля власти Венгрии и Словакии попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю.