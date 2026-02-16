Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 16 февраля 2026Мир

Кремль согласился с заявлением о шантаже Украины против Орбана

Песков: Кремль согласен со словами о шантаже против Орбана за счет нефти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Кремль согласен со словами премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть используется Украиной для шантажа против его венгерского коллеги Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Фицо обвинил Украину в попытках оказать давление на Венгрию за счет отказа перезапускать поставки российской нефти через нефтепровод «Дружба». По его словам, Киев таким образом шантажирует Орбана, выступающего против членства Украины в Евросоюзе.

15 февраля власти Венгрии и Словакии попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Российский город поплыл из-за потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok