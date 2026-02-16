Крокодил схватил женщину за грудь на глазах у ее детей

В Зимбабве женщина отбилась от крокодила палкой

Жительница Зимбабве Фунгайи Чикамве Мабурусе чуть не стала жертвой крокодилов в реке Мвензи. Об этом сообщает Pindula.

Мабурусе ехала по мосту над Мвензи с двумя маленькими детьми и решила остановиться у реки, чтобы насладиться видом. Когда женщина спустилась к берегу, на нее напал крокодил. Хищник схватил ее зубами за грудь и потащил в воду.

Пока дети звали на помощь, Мабурусе сжала нос крокодила, заставив его разжать пасть. Она уже собиралась бежать на сушу, как хищник снова бросился на нее и потянул обратно в реку за колено. Несмотря на неудачу, женщина не сдалась. Она схватила палку и с ее помощью отбилась от крокодила.

Когда Мабурусе оказалась на берегу, то увидела, что в реке был не один крокодил. Несколько хищников были готовы растерзать ее. Женщина попала в больницу с многочисленными травмами. Сейчас она проходит лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии помогла поймать крокодила, когда направлялась в школу с детьми. Женщина прыгнула рептилии на спину и вступила с ней в короткую схватку, когда та начала дергать головой.