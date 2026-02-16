Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:40, 16 февраля 2026Из жизни

Крокодил схватил женщину за грудь на глазах у ее детей

В Зимбабве женщина отбилась от крокодила палкой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница Зимбабве Фунгайи Чикамве Мабурусе чуть не стала жертвой крокодилов в реке Мвензи. Об этом сообщает Pindula.

Мабурусе ехала по мосту над Мвензи с двумя маленькими детьми и решила остановиться у реки, чтобы насладиться видом. Когда женщина спустилась к берегу, на нее напал крокодил. Хищник схватил ее зубами за грудь и потащил в воду.

Пока дети звали на помощь, Мабурусе сжала нос крокодила, заставив его разжать пасть. Она уже собиралась бежать на сушу, как хищник снова бросился на нее и потянул обратно в реку за колено. Несмотря на неудачу, женщина не сдалась. Она схватила палку и с ее помощью отбилась от крокодила.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Когда Мабурусе оказалась на берегу, то увидела, что в реке был не один крокодил. Несколько хищников были готовы растерзать ее. Женщина попала в больницу с многочисленными травмами. Сейчас она проходит лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии помогла поймать крокодила, когда направлялась в школу с детьми. Женщина прыгнула рептилии на спину и вступила с ней в короткую схватку, когда та начала дергать головой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Российский город поплыл из-за потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok