22:47, 16 февраля 2026

Президент Латвии признал опыт и силу российских войск

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска очень сильны и опытны, а военно-промышленный комплекс (ВПК) страны работает хорошо, признал президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет РИА Новости со ссылкой на El Pais.

По его словам, Европа должна серьезно относиться к России, так как Вооруженные силы (ВС) России становятся только опытнее и сильнее.

«Мы видим, что Российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», — подчеркнул он.

Ранее Латвия увеличила численность соединений противовоздушной обороны на границе с Россией.

