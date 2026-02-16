Реклама

Лукашенко высказался об отказе Путина выпустить его в США

Лукашенко назвал вбросом сообщения о том, что Путин «не пустил» его в США
Алевтина Запольская
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вбросом сообщения о том, что его российский коллега Владимир Путин якобы «не пустил» его в США на первое заседание Совета мира под председательством главы Белого дома Дональда Трампа. Его слова приводит агентство «БелТа».

«Путин такой человек, что он никогда… Он будет аккуратно что-то выстраивать, как-то намекать. Но чтобы не пустить... Он бы, наоборот, сказал: слушай, ты там будешь на Совете [мира], передай Дональду это, это, это», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также прокомментировал версию о том, что его поездке в США помешали вопросы безопасности. Он заявил, что никогда не боялся ехать куда-либо.

"Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос безопасности". Слушайте, это не к Лукашенко вопрос. Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. "Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустят". Ну тупость полная

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова предложить США найти «красивый и достойный» выход из ситуации после похищения экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

