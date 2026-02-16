Мужчина не смог прочитать сообщения от друзей и оказался в смертельной опасности

Mirror: Неспособность прочитать оказалась признаком инсульта у британца Робба

63-летний британец Гордон Робб рассказал, как его неспособность прочитать сообщения и письма оказалась признаком смертельно опасного состояния. Своей историей мужчина поделился с изданием Mirror.

В сентябре 2025 года Робб открыл электронную почту и подумал, что ему прислали письма на иностранном языке, так как он не понимал значения слов. «Я предположил, что устал, потому что вчера поздно уснул. (...) Я просто решил лечь спать пораньше», — вспоминает он. На следующий день, не сумев прочитать инструкцию к банкомату, Робб обратился в больницу.

У мужчины диагностировали геморрагический инсульт, его госпитализировали. В больнице мужчина чувствовал себя обманщиком. «Я ничем не отличался от здорового человека, за исключением того, что внезапно перестал понимать слова. Я знал о некоторых классических признаках инсульта, таких как слабость лица, неспособность поднять руки или проблемы с речью, но у меня ничего из этого не было», — отметил Робб.

Как объяснили врачи, трудности с распознаванием написанных слов, появляющиеся без каких-либо других симптомов, возникают менее чем у процента людей во время инсульта.

Сейчас состояние Робба стабилизировалось, хотя чтение занимает у него теперь больше времени, чем до инсульта, а иногда он не может подобрать нужное слово во время разговора. Теперь он призывает других людей обращать внимание на необычные сигналы организма.

