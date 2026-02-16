Реклама

22:29, 16 февраля 2026

На Западе сравнили с шабашем Мюнхенскую конференцию по безопасности

L'AntiDiplomatico сравнило с шабашем Мюнхенскую конференцию по безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Издание L'AntiDiplomatico сравнило с шабашем Мюнхенскую конференцию по безопасности, отметив, что на ней европейцы фактически признали ведение опосредованной войны против России на Украине.

По мнению журналистов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен практически открыто заявила, что Запад через Украину ведет войну на истощение. Поэтому конференция по безопасности не соответствует своему названию.

«Если послушать хотя бы небольшую часть выступлений главных европейских мошенников, можно подумать, что они скорее устроили шабаш, чтобы прославить демонов войны», — говорится в материале.

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью «Ленте.ру» заявил, что дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности не ведут к пересмотру отношений между Европейским союзом и Россией.

